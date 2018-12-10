Бенітес вперше в кар'єрі програв команді, яка піднялася в АПЛ, – він вимагає запровадити VAR негайно

Наставник Ньюкасла Рафаель Бенітес жорстко розкритикував суддівство в матчі 16-го туру АПЛ з Вулверхемптоном.

"Прямо зараз нам потрібен VAR. У цьому матчі все змінилося б. До цього моменту (вилучення Єдліна. – прим. Футбол 24) ми контролювали гру.

Ньюкасл – Вулверхемптон – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Як тепер пояснити це рішення всім нашим фанатам? М'яч був далеко від воріт, поруч були інші футболісти. Цього достатньо, щоб не карати за те порушення червоною карткою.

Ніхто не може гарантувати, що гравець, перебуваючи в кутку поля, може загрожувати воротам. За це порушення не можна було показувати червону картку", – цитує Бенітеса ВВС.

Вулверхемптон вирвав перемогу в Ньюкасла

Цікаво, що поразка від Вулверхемптона стала першою для наставника "сорок" проти команд, які піднялись в АПЛ – до цього в іспанського спеціаліста було 22 таких матчі, в яких він здобув 16 перемог та ще 6 разів грав внічию.