toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ШАХТАР - ЛІОН РІВЕР ПЛЕЙТ - БОКА ХУНІОРС

Бенітес вперше в кар'єрі програв команді, яка піднялася в АПЛ, – він вимагає запровадити VAR негайно

13:55 399 Читать на русском
Бенітес вперше в кар'єрі програв команді, яка піднялася в АПЛ, – він вимагає запровадити VAR негайно
Рафаель Бенітес / фото AFP

Наставник Ньюкасла Рафаель Бенітес жорстко розкритикував суддівство в матчі 16-го туру АПЛ з Вулверхемптоном.

"Прямо зараз нам потрібен VAR. У цьому матчі все змінилося б. До цього моменту (вилучення Єдліна. – прим. Футбол 24) ми контролювали гру.

Ньюкасл – Вулверхемптон – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Як тепер пояснити це рішення всім нашим фанатам? М'яч був далеко від воріт, поруч були інші футболісти. Цього достатньо, щоб не карати за те порушення червоною карткою.

Ніхто не може гарантувати, що гравець, перебуваючи в кутку поля, може загрожувати воротам. За це порушення не можна було показувати червону картку", – цитує Бенітеса ВВС.

Вулверхемптон вирвав перемогу в Ньюкасла

Цікаво, що поразка від Вулверхемптона стала першою для наставника "сорок" проти команд, які піднялись в АПЛ – до цього в іспанського спеціаліста було 22 таких матчі, в яких він здобув 16 перемог та ще 6 разів грав внічию.

Англія16 турСент-Джеймс Парк (Ньюкасл-на-Тайні)

Ньюкасл - Вулверхемптон: Неділя 09 грудня 2018

Ньюкасл
Матч завершено
1 : 2
Вулверхемптон
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Ньюкасл Ньюкасл Рафаель Бенітес Рафаель Бенітес Відеоасистент арбітра (VAR) Ньюкасл - Вулверхемптон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
17
хв
Атлетік
22:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук