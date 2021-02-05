Колишній головний тренер Ліверпуля, лондонського Челсі, мадридського Реала та низки інших клубів Рафаель Бенітес відмовився від пропозиції марсельського Олімпіка.

Досвідчений фахівець не виявив ентузіазму до роботи з провансальцями, стверджує Marca.

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У співпраці з Бенітесом був зацікавлений спортивний директор Марселя Пабло Лонгорія. 60-річний тренер, однак, відмовив кризовому гранду, оскільки очікує нагоду знову попрацювати в АПЛ. Італійська преса раніше відправляла Бенітеса до Наполі, але сам іспанець готовий вдруге очолити Ньюкасл за умови зміни власника.

Після невдачі з Бенітесом керівництво Марселя, вочевидь, зосередиться на кандидатурі Хорхе Сампаолі. Аргентинець нині працює з бразильським Атлетіко Мінейро. Щоправда, в його контракті з "півниками" є сума відступних – 800 тисяч євро.

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