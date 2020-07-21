Бенітес веде перемовини з культовим бразильським клубом

Наставник Далянь Іфан Рафаель Бенітес може найближчим часом покинути Піднебесну.

Представники Фламенго контактують з легендарним тренером щодо можливої співпраці, повідомляє у Twitter журналіст Ніколо Скіра.

Жорже Жезуш офіційно повернувся у тренерське крісло Бенфіки

Саме Бенітес є пріоритетним кадитатом на посаду наставника бразильського клубу після відходу Жорже Жезуша до Бенфіки. Зараз 60-річний фахівець очолює китайський Далянь Іфан.

Нагадаємо, Бенітес відомий в Європі своєю роботою у Реалі, Ліверпулі, Інтері, Челсі та інших грандах. У минулому сезоні чемпіонату Бразилії Фламенго вдалось завоювати золоті медалі.

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