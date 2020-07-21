toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ДИНАМО ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВІКТОР СКРИПНИК УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Бенітес веде перемовини з культовим бразильським клубом

13:14 - Читать на русском
Бенітес веде перемовини з культовим бразильським клубом
Рафаель Бенітес / Фото talkSPORT

Наставник Далянь Іфан Рафаель Бенітес може найближчим часом покинути Піднебесну.

Представники Фламенго контактують з легендарним тренером щодо можливої співпраці, повідомляє у Twitter журналіст Ніколо Скіра.

Жорже Жезуш офіційно повернувся у тренерське крісло Бенфіки

Саме Бенітес є пріоритетним кадитатом на посаду наставника бразильського клубу після відходу Жорже Жезуша до Бенфіки. Зараз 60-річний фахівець очолює китайський Далянь Іфан.

Нагадаємо, Бенітес відомий в Європі своєю роботою у Реалі, Ліверпулі, Інтері, Челсі та інших грандах. У минулому сезоні чемпіонату Бразилії Фламенго вдалось завоювати золоті медалі.

"Найкращий гість після Марадони": як Юрген Клопп став тренером – сільські дівчата, шок чемпіона світу і український слід

blog_ava
Новий тренер розпочне з Динамо збори 30 липня, – ЗМІ
10:04
6599
Теги
Фламенго Фламенго Далянь Іфан Далянь Іфан Рафаель Рафаель Бенітес Світ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
16
хв
Уотфорд
20:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук