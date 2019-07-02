Бенітес став головним тренером Далянь Іфан

Рафаель Бенітес відтепер підкорюватиме чемпіонат Китаю.

Рафаель Бенітес офіційно очолив Далянь Іфан, про це повідомив сам наставник у твіттері.

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"Після довгого шляху... Ми отримуємо новий виклик! Я щасливий почати новий проект з Далянь Іфан", – написав 59-річний фахівець.

За інформацією ЗМІ, іспанець отримуватиме 12 млн євро на рік. Останнім місцем роботи Бенітеса був Ньюкасл, з яким він фінішував на 9-й сходинці у минулому сезоні АПЛ.

Після 15-ти турів в поточному розіграші чемпіонату Китаю Далянь Іфан перебуває на 10-му місці.

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