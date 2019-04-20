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Бенітес розповів, коли завершить тренерську кар'єру

12:00 48 Читать на русском
Бенітес розповів, коли завершить тренерську кар'єру
Рафаель Бенітес / фото із соцмереж

Головний тренер Ньюкасла Рафаель Бенітес планує тренувати ще як мінімум протягом 11 років.

"Мені подобається, і я хочу боротися за трофеї. Найкращим трофеєм є Ліга чемпіонів, тому я хотів би мати можливість в найближчі 11 років виграти цей кубок.

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Мені подобається керувати командами, я люблю тренувати гравців, тому я щасливий. Завжди кажу, що ми далекоглядні. Мій тренерський штаб – молоді люди, і ми завжди думаємо про те, як поліпшити ситуацію", – цитує Бенітеса ВВС.

Зазначається, що 59-річний фахівець планує завершити тренувати в 70 років. За свою тренерську кар'єру Бенітес вигравав Лігу чемпіонів один раз – в сезоні-2004/05 з Ліверпулем.

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Контракт Бенітеса з Ньюкаслом закінчується цього літа. Клуб запропонував йому продовжити угоду на два роки, але іспанця не влаштовує відсутність у "сорок" фінансової підтримки для боротьби за місце в топ-6 АПЛ.

Теги
Ньюкасл Ньюкасл Англія Рафаель Бенітес
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