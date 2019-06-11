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Бенітес розпочав перемовини з Челсі

17:48 146 Читать на русском
Бенітес розпочав перемовини з Челсі
Рафа Бенітес / Reuters

Головний тренер англійського Ньюкасла Рафа Бенітес невдовзі може очолити лондонський Челсі.

"Сині" вирішили шукати нового наставника, щоб відпустити Мауріціо Саррі в Ювентус. Іспанський тренер Ньюкасла наразі головний претендент на місце в Челсі, повідомляє Tuttosport.

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Початок перемовин із Бенітесом вселив оптимізм менеджменту лондонців. Уже в найближчі дні керманич "сорок" може повернутися на Стемфорд Брідж, а Саррі поїде на батьківщину. 59-річний іспанець раніше працював із Челсі та в сезоні 2012/13 привів команду до перемоги в Лізі Європи.

Рафа Бенітес досі не домовився із керівництвом Ньюкасла про новий контракт, тому без зайвих перешкод може перейти до нового клубу. У сезоні 2018/19 "сороки" під його керівництвом фінішували на 13-му місці в АПЛ.

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