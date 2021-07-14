"Все залежить від контексту. Це було сказано давно. Треба битися за свій клуб, і зараз я саме це і буду робити. Я буду битися за Евертон. Я буду робити все, що в моїх силах, в кожному матчі. І я дуже радий, що клуб стає все більшим.

Бенітес офіційно очолив Евертон

Чесно кажучи, вболівальники Евертона, які живуть неподалік від мене, задоволені і підтримали мене. І навіть фанати Ліверпуля зрозуміли, що для мене це був шанс повернутися в АПЛ, Якщо говорити про банери, то тут мова про одну людину або двох. У таких випадках краще зосередитися на тому, що багато хто бажав мені успіхів.

Футбол пов'язаний з емоціями, у всіх своя думка. Для мене це виклик, можливість досягти успіху в АПЛ, довести всім, що ми здатні дати бій будь-кому. Я не боюся, навпаки, я хочу перемагати", – цитує Бенітеса Sky Sports.

Нагадаємо, Рафаель Бенітес підписав контракт з Евертоном на три роки.

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