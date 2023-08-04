Форвард Сельти Санті Міна був засуджений до чотирьох років тюремного ув'язнення після рішення його судової апеляції у справі про сексуальні домагання. Відтоді клуб із Віго спілкувався з юристами щодо одностороннього розірвання угоди.

Зірка Ла Ліги засуджений до 4 років ув'язнення за сексуальне насильство – клуб прагне його здихатись

Як інформує офіційний сайт галісійського клубу, у п'ятницю, 4 серпня, Сельта все ж розірвала контракт із Міною. Це сталося після ретельного правового аналізу. Повідомляється, що клуб заручився підтримкою Ла Ліги.

Зазначимо, що Міна був засуджений за сексуальне насильство над жінкою в автофургоні в Альмерії 2017 року.

Минулий сезон Міна провів в оренді у складі саудівського Аль-Шабаба. Сельта дала зрозуміти гравцеві, що більше не випустить його на поле. Спочатку галісійський клуб запропонував Міні піти в оренду або домовитися про розірвання контракту. Однак Санті відхилив цю пропозицію.

Термін угоди Міни з Сельтою був розрахований до літа 2024 року. Нагадаємо, що зараз команду з Віго тренує Рафаель Бенітес.

Інтим із дружиною одноклубника і шок від легенди Манчестер Юнайтед: найвідоміші секс-скандали в історії футболу