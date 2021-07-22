Англійський півзахисник Демарей Грей знову буде виступати в АПЛ.

Минулого тижня "іриски" оголосили про призначення Рафаеля Бенітеса на посаду головного тренера, якому вистачило кількох днів, аби розпочати активну роботу на трансферному ринку.

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У вівторок Евертон підписав Асміра Беговіча та Андроса Таунсенда, а сьогодні презентував уже третього новачка. Ним став Демарей Грей, який лише взимку перебрався в німецький Байєр. Контракт підписаний на три роки.

Таким чином у Бундеслізі Грей протримався лише півроку, а тепер знову виступатиме в АПЛ, де провів понад 100 матчів у складі Лестера.

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