Бенітес підриває ринок – Евертон здійснив уже третій трансфер за тиждень
Англійський півзахисник Демарей Грей знову буде виступати в АПЛ.
Минулого тижня "іриски" оголосили про призначення Рафаеля Бенітеса на посаду головного тренера, якому вистачило кількох днів, аби розпочати активну роботу на трансферному ринку.
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У вівторок Евертон підписав Асміра Беговіча та Андроса Таунсенда, а сьогодні презентував уже третього новачка. Ним став Демарей Грей, який лише взимку перебрався в німецький Байєр. Контракт підписаний на три роки.
Таким чином у Бундеслізі Грей протримався лише півроку, а тепер знову виступатиме в АПЛ, де провів понад 100 матчів у складі Лестера.
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