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Бенітес перебуває на карантині через епідемію коронавірусу

15 лютого 14:08 462 Читать на русском
Бенітес перебуває на карантині через епідемію коронавірусу
Рафаель Бенітес / Reuters

Наставник Далянь Іфан Рафаель Бенітес розповів, як його команда переживає епідемію коронавірусу, яка розгорілась в Китаї.

"Я ніколи не відчував нічого подібного. Зазвичай ти знаєш, коли почнеш сезон, де і коли будеш грати, але тут ми просто чекаємо. Ми розуміємо логіку рішень після новин про вірус. У нас нормальна передсезонна підготовка, але за дивних обставин.

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Температуру гравців вимірюють двічі в день. Ми залишимося в готелі і на тренувальних майданчиках на два тижні, просто щоб переконатися, що все в порядку. Команда в порядку, але ми вжили заходів обережності", – цитує слова Бенітеса Mundo Deportivo.

Зазначимо, що старт китайського футбольного чемпіонату був відкладений на невизначений термін через епідемію коронавируса в Китаї.

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