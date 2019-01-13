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Бенітес отримав право покинути Ньюкасл

19:14 306 Читать на русском
Бенітес отримав право покинути Ньюкасл
Рафаель Бенітес / Reuters

Керівництво англійського Ньюкасла не перешкоджатиме головному тренеру Рафі Бенітесу, якщо той вирішить піти з команди.

Іспанський фахівець може в будь-який момент покинути Ньюкасл, повідомляє Mirror.

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За інформацією видання, Бенітес більше не має обмежень щодо відходу із Сент-Джеймс Парк. Пункт у контракті тренера із "сороками" щодо компенсації у розмірі 6 млн фунтів за дострокове припинення співпраці більше не діє.

Проте, Рафа Бенітес поки залишається на посаді через власне бажання не вносити хаос у клуб, який бореться за виживання в АПЛ і перебуває у пошуках нового власника. 58-річний іспанець працює з Ньюкаслом із 2016 року.

Теги
Англія Ньюкасл Ньюкасл Рафаель Бенітес Рафаель Бенітес
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