Рафаель Бенітес таки наважився очолити ще один мерсисайдський клуб.

Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про призначення іспанського фахівця. Контракт розрахований на три роки.

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Переговори тривали близько 2 тижнів. Запрошення Бенітеса викликало обурення фанатів Евертона та Ліверпуля. Іспанський фахівець провів з "червоними" 6 років (2004-2010), упродовж яких виграв Лігу чемпіонів та Кубок Англії. Біля будинку Рафи навіть залишали банери з погрозами.

Нагадаємо, минулий сезон Евертон завершив на десятій сходинці АПЛ та вкотре залишився без єврокубків.

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