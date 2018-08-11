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Бенітес: Ньюкасл заслужив як мінімум нічию

18:28 53 Читать на русском
Бенітес: Ньюкасл заслужив як мінімум нічию
Рафаель Бенітес / Фото з соцмереж

Головний тренер Ньюкасла Рафаель Бенітес поділився враженнями від матчу проти Тоттенхема (1:2).

"Ми заслужили як мінімум нічию. Ми билися до кінця, і у нас були моменти у другому таймі. Ви могли відчути, що фанати вірили в нас.

Було приємно спостерігати, як команда бореться.

Ньюкасл – Тоттенхем – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ми допустили деякі помилки, і повинні віддати належне іншій команді. Ми ніколи не здавалися", – цитує Бенітеса видання Sky Sports.

Наступний матч в рамках чемпіонату Англії команда Рафи проведе на виїзді проти новачка АПЛ Кардіффа 18 серпня.

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Ньюкасл - Тоттенхем: Субота 11 серпня 2018

Ньюкасл
Матч завершено
1 : 2
Тоттенхем
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Англія Ньюкасл Ньюкасл Рафаель Бенітес Рафаель Бенітес Ньюкасл - Тоттенхем
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