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Бенітес: Манчестер Юнайтед повинен перебувати у першій четвірці АПЛ

10:23 160 Читать на русском
Бенітес: Манчестер Юнайтед повинен перебувати у першій четвірці АПЛ
Рафаель Бенітес / Фото Reuters

Наставник Ньюкасла Рафаель Бенітес оцінив рівень Манчестер Юнайтед перед очною дуеллю у 21-му турі АПЛ.

"У складі Манчестер Юнайтед хороші гравці, вони показали це в останніх трьох матчах, це дуже хороша команда. Команда, яка повинна бути в першій четвірці, це очевидно. Вони можуть конкурувати з Ліверпулем, Манчестер Сіті, з ким завгодно.

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Ми говоримо про один з найбільших клубів в світі з точки зору футболістів, які там грають. Вони дуже хороші, і якщо ви хочете здобути очки в матчі з МЮ, то вам потрібно дуже добре виступити", – цитує Бенітеса Independent.

Нагадаємо, після 20-ти турів АПЛ МЮ посідає 6-ту сходинку турнірної таблиці, Ньюкасл – 15-й.

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Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: Середа 02 січня 2019

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Англія Ньюкасл - Манчестер Юнайтед Ньюкасл Ньюкасл Рафаель Бенітес Рафаель Бенітес
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