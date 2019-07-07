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Бенітес хоче забрати свого колишнього підопічного в китайський клуб

7 липня 18:42 433 Читать на русском
Бенітес хоче забрати свого колишнього підопічного в китайський клуб
Бенітес і Рондон / Reuters

Рафаель Бенітес, який нещодавно очолив Далянь Іфан, хоче здійснити гучний трансфер.

Іспанця цікавить форвард Ньюкасла Хосе Рондон, повідомляє Sky Sports.

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Венесуелець належить Вест Бромвічу, однак в його контракті з "дроздами" є пункт про викуп за 16 мільйонів фунтів. Бенітес чудово знає Рондона за співпрацею у Ньюкаслі, тому хоче забрати його для своєї нової команди – китайського Далянь Іфан.

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У минулому сезоні габаритний форвард провів 32 матчі в АПЛ, в яких забив 11 голів і віддав 9 гольових передач.

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Трансфери Світ Англія Далянь Іфан Далянь Іфан Рафаель Бенітес Рафаель Бенітес Хосе Рондон Хосе Рондон Ньюкасл Ньюкасл Вест Бромвіч Вест Бромвіч
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