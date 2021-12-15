"Я думаю, що ми йдемо у правильному напрямку. Уболівальники могли бачити, що ми шукали – інтенсивність, цілеспрямованість, власний стиль. Торік у команді було близько 16 стабільних гравців протягом усього сезону, деякі з них були схильні до травм.

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Керівництво клубу вже знає, що треба посилити команду. У нас є дев'ять гравців, яких ми не дуже багато використовуємо, тому хочемо покращуватися. Ви повинні бути впевнені, що привели когось, хто може допомогти вже зараз", – цитує Бенітеса Liverpool Echo.

Додамо, що першим зимовим новачком Евертона може стати Віталій Миколенко. "Іриски" вже нібито узгодили перехід захисника Динамо за 23 млн євро.

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