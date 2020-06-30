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Бенфіка звільнила головного тренера – Шахтар долучився до відставки

18:14 - Читать на русском
Бенфіка звільнила головного тренера – Шахтар долучився до відставки
Луїш Каштру та Бруно Лаге / Фото ФК Шахтар

Наприкінці сезону португальський гранд змушений терміново шукати нового наставника.

Після поразки від Марітіму (0:2) в рамках 29-го туру чемпіонату Португалії Бруно Лаге звернувся до керівництва клубу з проханням своєї відставки з посади головного тренера, повідомляє офіційний сайт "орлів".

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Боси португальського гранда вирішили відпустити 44-річного фахівця без вагань, адже також мали претензії до його роботи. Після 29-ти турів Прімейра-ліги "орли" перебувають на другій сходинці, відстаючи від Порту на 6 очок. Також на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи Бенфіку вибив донецький Шахтар, обігравши португальців з рахуноком 5:4 за сумою двох матчів.

Ім'я нового керманича прес-служба Бенфіки поки не повідомляє.

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Теги
Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Португалія Бруно Бруно Лаге
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