Бенфіка запропонувала Шахтарю за півзахисника Георгія Судакова близько 27 мільйонів євро.

Бенфіка протягом останніх кількох годин зробила пропозицію донецькому Шахтарю на суму від 25 до 27 мільйонів євро за півзахисника Георгія Судакова, інформує Maisfutebol. Український клуб розпочав переговори, запросивши за гравця близько 30 мільйонів євро, проте "орли" намагаються знизити ціну.

Судаков став новою пріоритетною метою для посилення півзахисту Бенфіки після того, як спроби підписати Тьяго Альмаду, Жоау Фелікса і Мохамеда Амура були зірвані.

До слова, у Бенфіці вже грає українець і колишній партнер Судакова по Шахтарю – воротар Анатолій Трубін.

