В останні дні Бенфіка двічі зверталася до Манчестер Юнайтед з проханням обговорити можливі переговори щодо Антоні. Спочатку "орли" оголосили про готовність взяти бразильського гравця в оренду, в той час як англійський клуб, як і раніше, вважає пріоритетним варіантом постійний трансфер. Однак переговори тривають за лаштунками, інформує Maisfutebol.

Бенфіка з самого першого контакту усвідомлювала, що угода з "червоними дияволами" досить складна, особливо через фінансові перешкоди, тому клуб одночасно продовжує розглядати інші варіанти на ринку.

В даний час Юнайтед оцінює лівоногого вінгера приблизно в 50 мільйонів євро, проте гравцем цікавляться і інші європейські клуби, включаючи РБ Лейпциг, Байєр і Брайтон. Антоні не входить в плани Рубена Аморіма на новий сезон.

У свої 25 років Антоні має чинний контракт з Манчестер Юнайтед до червня 2027 року. Варто зазначити, що в 2023 році, коли він перейшов з Аякса, його вартість становила близько 95 мільйонів євро.

