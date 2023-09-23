Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров став на захист Анатолія Трубіна після привезеного пенальті у матчі Ліги чемпіонів проти Зальцбурга (0:2).

"Звичайно, я буду говорити з ним, як і з усіма гравцями. Він молода людина, але психологічно сильний і наполегливо працює.

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Трубіну потрібен час, щоб стати своїм. Все ще у зародковому стані. Бенфіка знає, чому вона його купила.

Я довіряю і вірю в Трубіна! Якщо він і припустився помилки, то не першої. Він – воротар національної збірної, талановитий і Бенфіка його чомусь підписала. Цей епізод не може змінити його майбутнє у португальському клубі. Нехай йому щастить. У нього сильна особистість, і я переконаний, що він дуже допоможе Бенфіці.

А щодо повернення Анатолія в основу збірної України... У нас є багато гравців, які проводять недостатнього часу у своїх клубах, як-от Мудрик", – сказав Ребров у коментарі A Bola.

Нагадаємо, після переходу у Бенфіку Трубін поступився місцем у рамці воріт збірної України Георгію Бущану (у матчах з Англією та Італією), хоча у червні зіграв у всіх трьох зустрічах "синьо-жовтих". 16 вересня Анатолій дебютував за Бенфіку у чемпіонаті Португалії, а 20 вересня – у Лізі чемпіонів.

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