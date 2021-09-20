У рамках 6-го туру португальської Прімейри лісабонська Бенфіка на власному полі переграла Боавішту з Порту. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

Португалія, Прімейра, 6-й тур

Бенфіка – Боавішта – 3:1

Голи: Нуньєс, 14, 62, Вайгль, 34 – Аффонсо, 32

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Жорже Жезуш на матч із "пантерами" випустив відразу двох центрфорвардів – Дарвіна Нуньєса та Романа Яремчука. Героєм "орлів" у цей вечір судилося стати уругвайцю. Саме латиноамериканець відкрив рахунок на 14-й хвилині: Яремчук увірвався до вільної зони на правому фланзі, відпасував на Гонсалвеша, а той навісив на Дарвіна, який головою пробив точно у верхній кут!

Боавішта, однак, вирівняла гру до середини тайму та створила кілька нагод. А на 32-й гості навіть зуміли зрівняти. Це Перес запресингував лісабонців, і Густаво Аффонсо з лівої розкішно поклав у дальню дев'ятку.

Проте, Бенфіка відновила статус-кво вже за дві хвилини. Отаменді після стандарту скинув м'яч на дальню стійку, а там Юліан Вайгль без проблем розстріляв Бракалі. Добили Боавішту господарі після перерви. На 62-й хвилині Дарвін Нуньєс спокійно відправив м'яч у фактично порожні ворота після передачі Рафи Сілви.

Завдяки цій перемозі Бенфіка йде без втрат у чемпіонаті, набравши 18 очок за 6 турів. Порту, що посідає друге місце, відстає вже на 4 пункти.

Відео першого гола Бенфіки: