Бенфіка здобула важку перемогу в матчі проти Белененсеша – майбутній суперник Шахтаря зберігає відрив від Порту

У домашньому матчі 19 туру чемпіонату Португалії Бенфіка не без проблем обіграла Белененсеш у дербі Лісабона.

Чемпіонат Португалії, 19 тур

Бенфіка – Белененсеш – 3:2

Голи: Карлос Вінісіус, 31, Таарабт, 38, Чікіньйо, 78 – Феррейра, 70, автогол, Ліка, 87, пен.

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Гості Да Луж досить впевнено стримували натиск команди Бруно Лаге у перші 30 хвилин матчу. Белененсеш навіть спромігся на декілька небезпечних контратак і серйозно потурбував Влаходімоса ударом зі штрафного. Але господарі наприкінці першої половини гри здобули комфортну перевагу в рахунку. На 31 хвилині Таарабт накрутив кількох суперників у середині поля, віддав наліво на Серві, той навісив у штрафний, де бразильський нападник Карлос Вінісіус з другої спроби відкрив рахунок. Для 24-річного форварда цей гол став вже 12 у поточному чемпіонаті Португалії. Він разом із Піцці очолює список бомбардирів ліги. На 38 хвилині Таарабт після подачі з кутового потужним ударом з близької відстані забив свій перший гол у сезоні.

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Після перерви Бенфіка контролювала хід поєдинку, але на 70 хвилині Феррейра зрізав м'яч у власні ворота після прострілу з лівого флангу. Підопічні Лаге 78 хвилині знову збільшили свій гандикап до двох голів – Чікіньйо відзначився після пасу Вінісіуса. Але в кінцівці матчу Бенфіка таки змусила своїх вболівальників понервувати – Рафа Сілва сфолив у власному штрафному, а Ліка переграв Влаходімоса ударом з 11 метрів.

Бенфіка таки змогла втримати перемогу і продовжує впевнено лідирувати у турнірній таблиці. Лісабонці випереджають Порту на 10 очок. Щоправда, "дракони" сьогодні зіграють свій матч 19 туру проти Віторії Сетубал.

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