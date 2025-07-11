Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Обрадора. Лівий захисник уклав з "орлами" контракт до літа 2030 року. "Я віддам все, віддам своє життя за цю футболку. Нехай фанати підтримують нас у кожній грі", – зазначив він.

Бенфіка завершує трансфер захисника Реала – Трубін в очікуванні топ-підсилення

Обрадор є вихованцем Реала і проходив літню передсезонну підготовку 2024 року в складі "бланкос". Після цього мадридський клуб віддав Рафаеля в оренду Депортіво – гравець провів 33 матчі у всіх турнірах.

ПСЖ вийшов у фінал Клубного ЧС-2025, влаштувавши швидкісний розгром Реала – Дембеле оформив гол+пас