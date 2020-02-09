Бенфіка зазнала поразки у результативній битві з Порту – бразильський бомбардир "орлів" лякає Шахтар черговими голами

У центральному матчі 20 туру чемпіонату Португалії майбутній суперник Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи зустрічався з Порту.

Чемпіонат Португалії, 20 тур

Порту – Бенфіка – 3:2

Голи: Сержіу Олівейра, 10, Алекс Теллес, 38 (пен), Рубен Діаш, 44 (автогол) – Карлос Вінісіус, 18, 50

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Одразу після стартового свистка господарі великими силами пішли у наступ. На 10 хвилині Отавінью прорвався по правому флангу і виконав навіс в район 11-метрової позначки, звідки хавбек Сержіу Олівейра ефектним ударом переправив м'яч у ворота Влаходімоса. Бенфіка відповіла через 8 хвилин – Піцці з правого флангу навісив на Чікіньйо, з ударом форварда впорався Марчесін, але на добиванні першим був Карлос Вінісіус. Кінцівку першого тайму підопічні Бруно Лаге провалили. Спочатку вони привезли пенальті на свої ворота, який реалізував Алекс Теллес, а за хвилину до перерви Рубен Діаш вразив власні ворота після прострілу з флангу.

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Після перерви Порту віддав ініціативу, за що миттєво поплатився. На 50 хвилині Бенфіка розіграла красиву комбінацію, яку завершив Карлос Вінісіус. Для бразильця голи на Драгау стали 13 і 14 у поточному чемпіонаті Португалії. 24-річний футболіст лідирує у бомбардирських перегонах ліги.

Після пропущеного гола Порту почав збивати темп гри дрібними фолами і замінами. Бенфіка так і не змогла уникнути поразки і дозволила принциповому супернику скоротити відставання у турнірній таблиці до 4 очок. Це лише друга поразка команди Бруно Лаге у 20-ти матчах Прімейри.

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