Бенфіка несподівано поступилась Портімоненсе у рамках 8-го туру португальської першості. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії 2021/22, 8-й тур

Бенфіка – Портімоненсе – 0:1

Гол: Поссіньйоло, 66

Початок поєдинку видався невдалим для Романа Яремчука – українець вже на 12 хвилині отримав жовту картку. Попри домінацію "орлів" перший тайм завершився без голів. По перерві Яремчук таки забив, але арбітр після перегляду VAR скасував гол, побачивши офсайд у нападника.

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А от Портімоненсе реалізував один зі своїх нечисленних моментів – Поссіньйоло на 66 хвилині забив єдиний гол у зустрічі, завдавши Бенфіці першої поразки у сезоні.

Щодо Яремчука, то Роман відіграв 89 хвилин, поступившись місцем на полі Евертону. Українець отримав досить посередні 6,8 балів за версією Sofascore, завдавши один удар (у площину воріт), лише 22 дотики до м'яча, 1 вдала спроба дриблінгу та 12 з 16 точних передач (75%).

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