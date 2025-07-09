Бенфіка завершує трансфер захисника Реала – Трубін в очікуванні топ-підсилення
9 липня 12:52 - Читати іншою мовою
Захисник Реала Рафаель Обрадор може змінити клубну прописку.
21-річний лівий захисник залишає Реал і приєднується до Бенфіки, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
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За інформацією джерела, трансфер Рафаеля Обрадора вже погоджено, і португальський клуб підпише іспанця на постійній основі. Угоду було досягнуто паралельно з перемовинами між сторонами щодо Альваро Каррераса, який також може змінити команду. Очікується, що його перехід буде завершено після завершення Клубного чемпіонату світу.
Додамо, що Обрадор минулого сезону виступав за Депортіво на правах оренди, де відіграв 34 матчі та відзначився однією результативною передачею.
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