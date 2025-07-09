21-річний лівий захисник залишає Реал і приєднується до Бенфіки, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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За інформацією джерела, трансфер Рафаеля Обрадора вже погоджено, і португальський клуб підпише іспанця на постійній основі. Угоду було досягнуто паралельно з перемовинами між сторонами щодо Альваро Каррераса, який також може змінити команду. Очікується, що його перехід буде завершено після завершення Клубного чемпіонату світу.

Додамо, що Обрадор минулого сезону виступав за Депортіво на правах оренди, де відіграв 34 матчі та відзначився однією результативною передачею.

Rafael Obrador will sign in as new Benfica player from Real Madrid in the next days, as exclusively revealed.



It’s all agreed also on player side… here we go, confirmed.



Álvaro Carreras will join Real Madrid right after the FIFA Club World Cup. ? pic.twitter.com/6EKsbGqDsm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2025

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