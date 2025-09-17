Португальський наставник Жозе Моурінью, схоже, не довго залишатиметься без роботи.

Лісабонську Бенфіку може очолити Жозе Моурінью, повідомляє журналіст Педро Альмейда.

Трубін та Судаков офіційно залишились без головного тренера після поразки Бенфіки в ЛЧ

62-річний португалець востаннє працював у Фенербахче, який залишив після поразки у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2025/26 саме від Бенфіки.

Нагадаємо, керівництво лісабонського клубу після домашньої поразки від Карабаха в ЛЧ розпрощалося з Бруну Лаже, який очолював команду протягом року.

У складі Бенфіки виступають два українці: голкіпер Анатолій Трубін та хавбек Георгій Судаков.

Додамо, що Моурінью досяг великих успіхів у Челсі, Порту, Реалі та Інтері, однак останні його проєкти в Манчестер Юнайтед, Тоттенхемі та Ромі завершувалися фіаско.

EXCLUSIVE: José Mourinho is new Benfica head coach. pic.twitter.com/MKZFSjCfSy — Pedro Almeida (@pedrogva6) September 17, 2025

