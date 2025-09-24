Сьогоднішній поєдинок першого туру чемпіонату Португалії між Бенфікою та Ріу Аве довелося чекати майже два місяці – його перенесли на вересень через участь лісабонців у єврокубках. Ще донедавна була інформація, що Георгій Судаков залишиться поза грою: на момент первинної дати зустрічі українець не був у заявці "орлів". Однак ситуація змінилася – ліга дала дозвіл внести хавбека до списку гравців на матч. Разом із ним шанс вийти на поле отримав і ще один новачок, Доді Лукебакіо, який саме вчасно завершив своє відновлення після травми.

Судаков оформив досягнення, якого чекав 4 роки – в житті українця сталася ще одна неймовірна подія

У стартовому складі Бенфіки вийшли одразу два українці – Судаков та голкіпер Анатолій Трубін. Для "орлів" це став лише другий матч під керівництвом нового тренера Жозе Моурінью, який починає вибудовувати власну модель гри у новому клубі.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR.



HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Бенфіка розпочала матч із очікувано високим пресингом, адже команда українців належить до лідерів чемпіонату, тоді як її суперник бовтається серед аутсайдерів.

Судаков одразу почав приносити користь "орлам", активно загострюючи гру попереду. Українець часто володів м’ячем на чужій половині та змушував оборону Ріу Аве нервувати. Вже на стартових хвилинах проти нього сфолили в центрі поля, а після подачі з кутового у виконанні Георгія м’яч пролетів крізь увесь натовп у штрафному майданчику гостей. На екваторі тайму хавбек отримав шанс пробити з розвороту метрів із 14, та удар заблокували. Судакову довіряли і стандарти. Що стосується гострих передач українця, то більшість його спроб не приносили результату.

Натомість Трубіна майже не було помітно – Ріу Аве грав переважно в захисті, тому серйозних викликів для українського воротаря не виникало. Лише одного разу він продемонстрував свою пильність.

Наприкінці першого тайму Бенфіка цілком могла вийти вперед. Після чергового кутового від Судакова з лівого флангу оборона гостей ще зуміла вибити м’яч, та вже за мить він відскочив точно під удар Еурснесу. Норвежець з льоту зарядив із лінії штрафного, націлюючись у лівий нижній кут, але шкіряний пролетів зовсім поруч зі стійкою – у такому настрої команди і пішли на перерву.

Вже з перших хвилин другого тайму Судаков двічі навішував із лівого кута, але обидва стандарти не стали загрозою для воріт Ріу Аве. На 55-й хвилині "орли" мали перспективний момент: Даль подав зліва, м’яч винесли. Кількома секундами пізніше Сілва зробив крос з іншого флангу, і Павлідіс пробив головою з лінії воротарського, але Мішта здійснив чудовий сейв.

Судаков продовжував подавати стандарти, але вони не приносили небезпеки. На 60-й хвилині Бенфіка організувала момент без українця: Антоніо Сілва після скидки Отаменді з правого флангу пробив головою з лінії воротарського – захисник встиг винести, проте повтор показав, що м’яч повністю перетнув лінію воріт. Трибуни вже святкували гол, але арбітри перевірили момент і скасували взяття воріт: аргентинський ветеран перед пасом випадково наступив супернику на ногу. Рахунок залишився 0:0.

António Silva | Benfica 1-0 Rio Ave pic.twitter.com/zsFRosrqhl — Goals (@Goals360hub) September 23, 2025

На екваторі другого тайму Бенфіка все більше часу проводила у чужому штрафному і навіть мала дві нагоди, однак м’яч у сітку воріт Ріу Аве так і не потрапив. Остання десятихвилинка основного часу могла ознаменуватись асистом Судакова – Скельдеруп отримав пас від Георгія в чужому штрафному, але не зумів переграти суперника у дуелі один на один. Бенфіка значно додала темпу порівняно з першим таймом, оборона Ріу Аве вже "пошатнулася", проте якісного завершального удару поки бракує.

Здавалося, що повернення Моурінью на Да Луж завершиться нічиєю проти аутсайдера, проте Судаков так не думав. Він забив уже у другому матчі поспіль під керівництвом Моурінью! Лукебакіо здійснив ривок правим флангом, прострілив від лицьової – і нарешті пас дійшов до адресата. Георгій влучно пробив у дотик з близько семи метрів – 1:0! Майже відразу Жозе замінив Судакова.

І вже в наступній контратаці потурбував Анатолія Трубіна Андре Луїс: він змістився з правого флангу в центр і точно пробив з близько 15 метрів у дальню ліву дев’ятку. Цей результат і став остаточним – 1:1 у Лісабоні.

Моурінью у Бенфіці: чому Судаков і Трубін отримали легенду, але вже не топ-тренера