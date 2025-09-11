У медіа вже з’явилася інформація про можливу нову клаусулу Судакова в португальській Бенфіці.

Клаусула у новому контракті Георгія Судакова становить 100 млн євро, повідомляє журнаілст Ігор Бурбас.

У дружини Судакова є вагома причина залишатися в Україні – в її будинок влучила російська ракета

Для порівняння, у попередній угоді Судакова з Шахтарем ця цифра була у півтора раза більшою, тобто 150 мільйонів.

Також угода передбачає 25% відсотків від наступного продажу гравця. Шахтар розраховує отримати загалом 40-45 млн євро від цього трансферу у перспективі.

Нагадаємо, півзахисник Шахтаря Георгій Судаков перейшов до Бенфіки в оренду за 6,75 мільйона євро з обов'язковим пунктом викупу контракту за 20 мільйонів і 250 тисяч.

