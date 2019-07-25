Бенфіка вирвала перемогу у Фіорентини на останніх хвилинах

Фіорентина поступилась Бенфіці в рамках Міжнародного кубка чемпіонів.

Міжнародний кубок чемпіонів

Фіорентина – Бенфіка – 1:2

Голи: Влаховіч, 29 – Сеферовіч, 9, Кайо, 90+3

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Гравці Бенфіки одразу кинулись в бій, за що і були винагороджені вже на 9-й хвилині завдяки влучному удару Сеферовіча. "Фіалки" не мали наміру здаватись і ще до перерви зуміли вирівняти становище.

У другому таймі команди демонстрували акуратнішу гру, проте, перед свистком про завершення основного часу захисні редути Фіорентини трісли і португальцям вдалось здобути перемогу. Голом відзначився новачок команди Кайо.

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