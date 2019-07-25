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Бенфіка вирвала перемогу у Фіорентини на останніх хвилинах

08:26 152 Читать на русском
Бенфіка вирвала перемогу у Фіорентини на останніх хвилинах
Фіорентина – Бенфіка / Фото ФК Бенфіка

Фіорентина поступилась Бенфіці в рамках Міжнародного кубка чемпіонів.

Товариські матчі
Фіорентина
1
1 : 2
2
Бенфіка
03:00 25:07:2019
завершено
 

Міжнародний кубок чемпіонів

Фіорентина – Бенфіка – 1:2

Голи: Влаховіч, 29 – Сеферовіч, 9, Кайо, 90+3

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Гравці Бенфіки одразу кинулись в бій, за що і були винагороджені вже на 9-й хвилині завдяки влучному удару Сеферовіча. "Фіалки" не мали наміру здаватись і ще до перерви зуміли вирівняти становище.

У другому таймі команди демонстрували акуратнішу гру, проте, перед свистком про завершення основного часу захисні редути Фіорентини трісли і португальцям вдалось здобути перемогу. Голом відзначився новачок команди Кайо.

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Теги
Товариські матчі Фіорентина Фіорентина Бенфіка Бенфіка Фіорентина - Бенфіка Міжнародний кубок чемпіонів
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