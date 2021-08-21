Чемпіонат Португалії, 3 тур

Жил Вісенте – Бенфіка – 0:2

Голи: Лукас Веріссімо, 84, Грімальдо, 88

Обидві команди в поточному сезоні ще не втрачали очок, вигравши два стартові матчі. З перших хвилин у складі "орлів" вийшов Роман Яремчук, для якого цей поєдинок став другим у чемпіонаті. У попередньому турі 25-річний нападник збірної України забив гол та віддав асист на партнера, оформивши перші результативні дії в Прімейрі. Посеред тижня Роман відзначився гольовим пасом і в матчі ЛЧ проти ПСВ.

Асист Яремчука у відеоогляді матчу Бенфіка – ПСВ – 2:1

Вже в дебюті поєдинку м'яч побував у сітці воріт господарів, проте взяття воріт було скасоване через офсайд у бразильця Евертона. Перед цим Яремчук міг стати автором гольової передачі, однак м'яч після удару Таарабта влучив у стійку. На 26-й хвилині українець ледь не допоміг відзначитися тому-таки Таарабту. Після удару марокканця зі штрафного Роман присів, пропустивши м'яч над собою, але росіянин Станіслав Кріцюк – кіпер Жил Вісенте – розгадав цей намір. До слова, саме наш форвард заробив право на той стандарт.

Мав момент і сам Яремчук, з лівої пробивши вище воріт з меж штрафного після пасу Евертона. Бенфіка мала перевагу впродовж першої 45-хвилинки, але забитих м'ячів до перерви так і не було.

На старті другого тайму Кріцюк знову врятував господарів після удару в ближній кут. Яремчук у дотик замкнув навіс Евертона, але радів форвард лічені миттєвості – офсайд, який дійсно був. Тут же Роман був замінений, поступившись місце на полі Піцці. Сьогодні українець відіграв 58 хвилин, провівши доволі посередній поєдинок. Вперше за 4 поєдинки у футболці "орлів" Роман не долучився до забитого м'яча і отримав найнижчу оцінку від Sofa Score серед усіх футболістів Бенфіки – 6.5.

Після потрійної заміни від Жезуша Бенфіка ледь не пропустила, але Влаходімос зіграв надійно. У протилежних воротах диво-сейв видав Кріцюк, який у падінні потягнув удар головою від Рамоса. А от Піцці пробив повз воротаря, але і не влучив у ближній кут – м'яч влетів у сітку з зовнішнього боку.

Кріцюк знову врятував Жіл Вісенте після удару метрів з 10-ти. Здавалося, кіпер таки втримає нічию для своєї команди, але на 84-й хвилині Лукас Веріссімо опинився на шляху м'яча після невдалого удару Піцці. Бразилець у два дотики вразив ворота господарів – прийняв і спрямував у нижній кут. Через 4 хвилини Грімальдо поставив ефектну крапку, гарматним ударом вразивши верхній кут воріт Кріцюка.

2:0 – Бенфіка продовжує вигравати офіційні матчі сезону у всіх турнірах і очолила турніру таблицю чемпіонату Португалії, набравши 9 очок після 3-х турів.

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