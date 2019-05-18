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Бенфіка виграла чемпіонат Португалії у 37-й раз

18 травня 23:12 414 Читать на русском
Бенфіка виграла чемпіонат Португалії у 37-й раз
Бенфіка святкує 37-е чемпіонство Португалії / Твіттер ФК Бенфіка

Бенфіка розгромила в заключному турі Санта Клару (4:1) і виграла 37-е чемпіонство Португалії.

Бенфіка в заключному турі розтрощила Санта Клару і оформила чемпіонство Португалії. Ця перемога в національній першості стала для "орлів" 37-ю в історії (рекорд турніру) і п'ятою за останні шість сезонів.

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Для головного тренера Бенфіки Бруну Лаже цей чемпіонський титул став першим у кар'єрі. Він прийняв команду по ходу сезону, змінивши в січні Руя Віторію.

Додамо, що Бенфіка в наступному сезоні виступить на груповому етапі Ліги чемпіонів, а Порту, який посів друге місце, почне виступ у турнірі з третього кваліфікаційного раунду.

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