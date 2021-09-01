Нападник Бенфіки Карлос Вінісіус перебрався до ПСВ, повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.

"Два дні була температура": батько Яремчука анонсував приїзд форварда у збірну України

Бразилець став футболістом ПСВ на правах оренди, угода розрахована на два роки з опцією подальшого викупу Карлоса. Варто відзначити, нещодавно Бенфіка у важкому протистоянні вибила ПСВ з плей-офф Ліги чемпіонів.

У минулому сезоні Вінісіус захищав кольори Тоттенхема, за який виступав на правах оренди. За лондонців Карлос провів 22 матчі у всіх турнірах, забивши 10 м'ячів.

Трансферний дедлайн, літо-2021: Грізманн повертається в Атлетіко, сенсаційний поворот у справі Жерсона – LIVE