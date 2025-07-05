Бенфіка на своєму офіційному сайті підтвердила повернення Ренату Санчеса в ПСЖ. Лісабонський клуб не став продовжувати оренду або викуповувати чемпіона Європи через його хронічні травми.

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У сезоні 2024/25 Санчес провів за "орлів" 21 матч і забив 1 гол. Він виграв з командою Кубок Ліги. Ренату спробував перезавантажити кар'єру в рідному клубі – саме в складі Бенфіки він дебютував у дорослому футболі. Однак з того часу, як він перебрався в ПСЖ на повноцінній основі, його кар'єра пішла на спад.

Нагадаємо, що у 2016 році Санчес виграв Євро у складі збірної Португалії.