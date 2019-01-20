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Бенфіка відхилила шалену пропозицію Ліверпуля щодо свого таланта Феліша

10:30 219 Читать на русском
Бенфіка відхилила шалену пропозицію Ліверпуля щодо свого таланта Феліша
Жоау Феліш / ФК Бенфіка

Португальська Бенфіка не має наміру відпускати свого юніора Жоау Феліша в англійський Ліверпуль.

Боси "орлів" відхилили пропозицію "червоних" у розмірі 61 млн фунтів, повідомляє Correio da Manha.

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Інтерес до атакувального хавбека Феліша, окрім Ліверпуля, також проявляють Манчестер Сіті, французькі Парі Сен-Жермен і Монако, а також іспанська Барселона. Однак, на всі їхні пропозиції Бенфіка нібито відповіла відмовою. Клаусула 19-річного таланта становить 105 млн фунтів.

У сезоні 2018/19 Жоау Феліш дебютував в основному складі лісабонців й уже провів у Прімейрі 10 матчів, у яких забив 4 м'ячі та віддав 1 результативну передачу. Ще 4 поєдинки (2 голи) він провів у Кубку Португалії та Кубку ліги, а в Лізі чемпіонів тричі з'являвся на полі.

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