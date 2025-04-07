У неділю, 6 квітня, Бенфіка здолала в гостях Порту в рамках 28-го туру чемпіонату Португалії (4:1). Результат та огляд зустрічі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії, 28-й тур

Порту – Бенфіка – 1:4

Голи: Омородіон, 82 – Павлідіс, 1, 42, 69, Отаменді, 90+5

Хет-трик Павлідіса приніс Бенфіці гостьову перемогу над Порту. Перший свій гол грецький форвард забив уже на 40-й секунді – його було зараховано після ретельної перевірки VAR. Однак бригада арбітрів так і не виявила у Павлідіса офсайд після діагоналі Актюркоглу – форвард перебував у правильній позиції на цілих 56 сантиметрів.

Захисники Бенфіки двічі підставили Трубіна в матчі з аутсайдером чемпіонату Португалії

Так тон вечору було задано. Порту володів м'ячем удвічі більше за Бенфіку (68% на 32%), але до перерви програвав із рахунком 0:2. Тоді як три удари гравців "орлів" із восьми влучили у площину воріт (за двох влучань у штангу), футболісти "драконів" не могли навести влучність – нуль ударів у площину воріт із п'яти спроб. Трубін був без роботи. До слова, другий свій гол Павлідіс забив після кострубатого асисту Флорентіно. Можна сказати, що це був сольний забитий м'яч: грек обробив м'яч, прибрав на фінті захисника і завдав точного удару.

Свій третій гол у цій зустрічі Евангелос забив уже після перерви. Цього разу йому асистував Анхель Ді Марія. Аргентинець зробив усе настільки майстерно, що Павлідісу залишалося лише підставити голову під м'яч. Цей гол змусив багатьох уболівальників Порту покинути Драгау, і вони вже не побачили гол у виконанні своєї улюбленої команди.

Він стався на 82-й хвилині. Анатолій Трубін блискуче відбив м'яч після удару Вієйра, але снаряд відскочив до Омородіона, який скоротив відставання. Проте на більше Порту не вистачило.

Таким чином, Бенфіка набрала 68 очок та випередила Спортінг (65) на вершині – "леви" свій матч проти Браги проведуть завтра. Порту ж з 56 балами залишився третім.