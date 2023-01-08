Колишній президент Бенфіки Луїс Феліпе Вієйра перебуває під арештом. Одним із злочинів, які інкримінують функціонеру, є договірні матчі, повідомляє PTP Desporto.

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Поліція Лісабона вже кілька років веде розслідування. Йдеться про період з 2016 по 2020 рік, упродовж якого "орли" нібито намагалися впливати на результати матчів. Основою обвинувачення є дані зі зламаної електронної пошти. Клуб заперечує свою причетність і готовий надати усі необхідні дані.

Варто зауважити, що серед підозрюваних опинився і нинішній президент Бенфіки Руй Кошта, який у згаданий період був адміністратором. Він нібито особисто причетний до спортивної корупції.

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