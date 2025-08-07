Керівництво клубу високо оцінює вклад воротаря у проєкт та бачить у ньому ключову фігуру не лише на сезон 2024/25, а й у довгостроковій перспективі, повідомляє Glorioso 1904.

Трубін може отримати в партнери гравця Реала – перехід можливий лише за однієї умови

За інформацією джерела, у клубі вже обговорюють можливість продовження контракту з українцем. У клубі хочуть якнайшвидше закріпити Трубіна новою угодою, розглядаючи його як гравця майбутнього, який має залишатися в команді ще багато років.

До слова, у минулому сезоні Анатолій провів 51 матч за Бенфіку, пропустив 54 голи та 21 раз відіграв на нуль. Контракт українця з "орлами" чинний до 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 28 мільйонів євро.

Трубін вперше виграв Суперкубок Португалії – він отримав жовту картку за конфлікт із зірковим новачком Спортінга