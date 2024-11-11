Чемпіонат Португалії 2024/25, 11-й тур

Бенфіка – Порту – 4:1

Голи: Каррерас, 30, Ді Марія, 56, 82, (пен.), Павлідіс, 61 – Омородіон, 44

Бенфіка та Порту зійшлись в одному з найпринциповіших дербі Португалії. Анатолій Трубін вже звично вийшов у стартовому складі "орлів". Бенфіка вийшла на гру більш зарядженою, домашні трибуни цьому сприяли. Хоча перший гострий момент створив саме Порту. Це Галену змістився з лівого флангу та пробив – м'яч просвистів над поперечкою.

Героїчний Трубін не зміг зупинити Баварію, ПСЖ програв Атлетіко на 90+3, суперник Шахтаря продовжив казку: ЛЧ

"Орли" відповіли двома спробами Ді Марії: спочатку Діогу Кошта легко забрав м'яч до рук, а пізніше аргентинець пробив трохи повз ворота з меж штрафного. Рятував свою команду і Трубін, який головою зупинив спробу Омородіона перекинути, хоча нападник збірної Іспанії перебував у офсайді. На 20-й хвилині стався перший гол, однак і він був незарахований – Павлідіс елегантно перекинув Кошту, але зробив це після свистка. Удар Ді Марії зі штрафного вийшов небезпечним, але Кошта впорався.

А на 30-й хвилині Бенфіка повела в рахунку. Араужо на підступах до штрафного помітив підключення Каррераса зліва та віддав класну верхову передачу, а іспанець хитнув захисника і пробив у дальній кут – 1:0! Лісабонці могли подвоїти перевагу: Ді Марія класно закинув на Павлідіса, який тікав від захисника та пробив у дальній кут, але стійка врятувала Порту. Під кінець тайму "дракони" відповіли результативно: Моура прострілив з лівого флангу, Отаменді намагався зіграти на перехопленні, але не дотягнувся, а Омородіон розстріляв ворота Трубіна. На перерву команди пішли за рахунку 1:1.

️GOAL | Benfica 1-0 FC Porto | Álvaro Carreraspic.twitter.com/4zG2R505kH — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 10, 2024

️GOAL | Benfica 1-1 FC Porto | Samu Omorodionpic.twitter.com/2ztdhfmfTW — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 10, 2024

Другий тайм вийшов ударним для Бенфіки. Швидка контратака "орлів", Аурснес вчасно віддав на Ді Марію, який легко переграв Діогу Кошту, забивши у дальній кут. Ще через 5 хвилин Бенфіка забила втретє. Це Ба підключився до атаки та прострілив, а Павлідіс у боротьбі з захисником все ж заштовхав м'яч у ворота. Гол пізніше переписали на автогол Неуена Переса.

Di Maria has given the lead again!pic.twitter.com/rs8D3redev — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 10, 2024

Після цього "орли" трохи підсушила гру – моментів біля воріт Трубіна не виникало. А от біля воріт Діогу Кошту залишалось небезпечно. Варела намагався перехопити верховий пас на Отаменді, однак зацідив йому ногою в голову. Ді Марія взявся виконати пенальті і холоднокровно його реалізував – 4:1! Цей рахунок протримався до кінця гри, що дозволило Бенфіці набрати 25 очок та наблизитись до Порту, який з 27 пунктами залишився другим.

Арсенал продовжив безвиграшну серію, розписавши нічию з Челсі – Мудрик долучився до кількох атак, Зінченка не випустили