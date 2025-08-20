Бенфіка у новому сезоні виграла усі матчі. Лісабонці перемогли Спортінг у Суперкубку, двічі здолали Ніццу в кваліфікації ЛЧ, а потім і Ештрелу в чемпіонаті. Приємно, що Трубін захищав ворота "орлів" у кожному з поєдинків – причому Анатолій не пропустив жодного гола. Зустріч з Фенербахче у Стамбулі українець теж почав у основі.

Нудний матч

Варто відзначити, що матчі Бенфіки поки що не вражають великою кількістю моментів, однак і супернику мало що дозволяють. На стадіоні Шюкрю Сараджоглу нічого не змінилось – у першому таймі португальці й турки створили лишень по одному гострому епізоду. Обидва являли собою постріл метрів з 30-ти. Обидва потягнули голкіпери.

Більш красивий сейв вдався Егрібаяту. Ворота стамбульців парирував удар Актюркоглу зі стандарту в ліву дев'ятку.

До перерви гості провели 7 дотиків у штрафному, а 5 їхніх ударів потягнули на 0,16 очікуваних голів. Господарі мали 5 дотиків при 3-х ударах – вони потягнули на мізерні 0,06 xG. І це при тому, що Фенербахче виставив сильний склад – з Ен-Несірі (екс-форвардом Севільї) та Дураном (прийшов з Астон Вілли) на вітрі атаки, з Амрабатом (екс-хавбек МЮ) і Семеду в середній лінї й зі Шкріньяром у центрі оборони.

Другий тайм не став кращим. Бенфіка взагалі нічого не зробила, а на 69-й хвилині ще й у меншості залишилась. "Героєм" став центрхав Флорентіну, який напередодні відсвяткував своє 26-річчя. Фенербахче ж намагався тиснути зі одразу після виходу на поле, але майже всі постріли до 80-ї хвилини виявились заблокованими або негострими.

Підопічним Жозе Моурінью не допомагала навіть гра у більшості. У другому таймі турки провели 9 ударів (3 у площину) і зробили 8 дотиків у штрафному. Команда награла на мізерні 0,23 очікуваних голи.

Трубін мав небагато роботи, але привіз гол

Головним хайлайтом Анатолія у першому таймі став сейв на 42-й хвилині. Остерволде вгатив з дальньої дистанції у правий кут, але наш земляк не спав. Інші два удари пройшли по центру й виявились занадто повільними, тож немає навіть сенсу робити скріншоти.

У другому таймі Трубін нудьгував майже весь матч. До фінальної 10-хвилинки пригадується тільки удар головою від Ен-Несірі та постріл Дурана з лінії карного майданчика. Здавалося, що все завершиться спокійно, однак без привозу наш земляк не зміг.

На 81-й хвилині Таліско зарядив з дистанції над поперечиною, а українець не зміг парирувати спокійно – схоже, він спробував спіймати м'яч, але не втримав його у руках. Сфера відскочила у поперечину, а Ен-Несірі тут же зіграв на добиванні. Бенфіку врятував офсайд у Юсефа.

Крім того, слід відзначити впевнену гру на виходах. Особливо важливим стало перехоплення кросу Фреда перед перервою. А от гра ногами в Анатолія не пішла – у нього всього 12 точних пасів з 23-х, і лише 5 точних довгих передач з 16-ти.

Добре, що команда Жозе Моурінью не змогла цим скористатись. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Фенербахче – суцільна вбогість, тож з великою ймовірністю Трубін прорветься до основного етапу ЛЧ. Важливо тільки не напривозити в Лісабоні.

