Динамо U-19 зустрічається на виїзді з Бенфікою у матчі 6-го туру Юнацької Ліги УЄФА. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Бенфіка U-19 – Динамо U-19 на "Футбол 24", стартує о 14:00. Телетрансляція – на Динамо TV. Обидві команди вже гарантували собі євровесну, однак лише перша сходинка дозволить здобути пряму путівку до 1/8 фіналу. Вісім других місць зіграють у стикових матчах із переможцями Шляху чемпіонів країн. Підопічні Ігоря Костюка приїхали у Лісабон в статусі лідера групи (13 очок). Бенфіка перебуває на другій сходинці (12 пунктів).

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Стартові склади команд

Бенфіка U-19: Соареш, Томе, Араужу, Антоніу Сілва, Родрігеш, Нуну Феліш, Невеш, Мартім Нету, Сантуш, Семеду, Морейра

Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Малиш, Бражко, Яцик, Блізніченко, Волошин, Діалло, Горбач