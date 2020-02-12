Бенфіка стала першим фіналістом Кубка Португалії

Бенфіка пройшла Фамалікан в рамках 1/2 фіналу Кубка Португалії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Кубок Португалії, 1/2 фіналу

Фамалікан – Бенфіка – 1:1 (перший матч – 2:3)

Голи: Мартінес Тоні, 78 – Піцці, 24

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Тиждень тому у першому півфінальному матчі на Ештадіу да Луж Бенфіка ледве вирвала перемогу над своїм суперником завдяки голу вже у компенсований час.

Маючи за плечима таку перевагу, "орли" не планували відсиджуватися в захисті і в середині першого тайму відкрили рахунок. Піцці розігнав атаку лівим флангом, отримав елегантний пас від Черві і в один дотик відправив м'яч у сітку.

Фамалікан не збирався миритися із таким перебігом подій і почав тиснути на ворота гостей, але ці дії ніяк не приносили результату. Лише на 78 хвилині Мартінес Тоні зумів відновити рівновагу. На більше господарів, попри шалену перевагу, не вистачило – 3:4 за сумою двох матчів. Бенфіка стала першим учасником фіналу Кубка Португалії. Другий фіналіст визначиться у матчі між Порту та Академіко Візеу.

Нагадаємо, що матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться вже 20 лютого в Харкові, початок о 19:55.

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