Очікується, що зовсім скоро з'явиться офіційне оголошення про відставку. Сьогодні команда не провела ранкове тренування. Це було рішенням клубу, а не тренерського штабу, повідомляє Record.

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За інформацією видання, керівництво дало гравцям вказівку повертатися до домівок. Після відновлення тренувальних сесій заняттями буде керувати наставник другої команди Нельсон Веріссімо.

Нагадаємо, Жорже Жезуш вдруге очолив Бенфіку минулого літа. Однак досвідчений фахівець не зумів налагодити атмосферу в команді і розсварився з футболістами. Після звільнення з Бенфіки Жезуш повернеться до Бразилії, де у нього є кілька пропозицій.

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