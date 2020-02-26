Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру з оптимізмом очікує матчу проти Бенфіки та налаштовує своїх футболістів лише на перемогу.

"Я не можу уявити тренера, який буде казати своїм футболістам перед матчем грати на нічию. Тому налаштовую їх лише на перемогу. Перша гра була дуже важкою. Перед її початком був повний баланс, обидві команди мали рівні шанси пройти далі. Це команди рівня Ліги чемпіонів та, на жаль, вони не змогли далі виступати у цьому турнірі. Очікуємо завтра на гарну гру, боротьбу та сподіваємося, що фортуна повернеться обличчям до нас.

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Яким буде склад Бенфіки? Звичайно, ми моделюємо склад суперника. Та колективні дії будь-якої команди схожі, незалежно від складів. Так само і в нашій команді завжди важливі колективні дії. Так, є певні гравці, які досить важливі, але ми сильні насамперед як колектив.

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Чи я оптимістично налаштований перед матчем-відповіддю? У футболі завжди є місце для оптимізму. У цьому турнірі хтось вийде у фінал – можливо, це будемо ми. Хтось виграє Лігу Європи – можливо, це будемо ми. Ще я б хотів сказати, що вперше треную команду, яка взимку має таку довгу паузу. Багато хто вважав, що ми не будемо готові фізично, але ми навпаки свіжі, не перевантажені психологічно через велику кількість матчів. Ми зіграли вже два офіційних матчі після паузи і до завтрашньої гри я підходжу з оптимізмом.

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Я не вважаю, що Бенфіка у кризі. Коли ти програєш гарним командам, це не криза. Я щасливий повернутися в Португалію, грати у рідній країні. Це перший такий для мене досвід. В Португалії переповнені стадіони, чудова атмосфера. Я дуже люблю Португалію, але Шахтар – це наш Шахтар, і ми маємо йти далі", – сказав Каштру на прес-конференції в Лісабоні.

Нагадаємо, вже завтра "гірники" о 22:00 на стадіоні Ештадіу да Луж зіграють матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки. Перший поєдинок закінчився перемогою "помаранчево-чорних" з рахунком 2:1.

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