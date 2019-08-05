Бенфіка розтрощила Спортінг у матчі за Суперкубок Португалії

Лісабонське дербі завершилося надупевненою перемогою "орлів".

Суперкубок Португалії 2019

Бенфіка – Спортінг – 5:0

Голи: Сілва, 40, Піцці, 60, 75, Грімальдо, 64, Чікіньйо, 90+1

Вилучення: Думбія, 89 (Спортінг)

У першому таймі глядачі побачили хоч якусь подобу боротьби. Бенфіка змогла відкрити рахунок лише на 40-ій хвилині – Рафа Сілва замкнув подачу партнера на дальній стійці.

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А от другий тайм перетворився на справжнє побиття Спортінга. "Леви" нічим не змогли відповісти на чотири м'ячі Бенфіки, яка вкотре довела свій статус найсильнішої команди Португалії (саме "орли" виграли місцевий чемпіонат у попередньому сезоні). Справжнім героєм зустрічі став хавбек Піцці, який до гольової передачі на Сілву додав дубль – 5:0.

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