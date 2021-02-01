Сторони вирішили розірвати контракт за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт португальського гранда.

Екс-легіонер Карпат покинув Віслу Краків – протримався лише місяць і не зіграв жодного матчу

Влітку 2018-го Бенфіка підписала форварда Шахтаря на правах вільного агента. Феррейра швидко розчарував "орлів" та вже через 6 місяців був орендований Еспаньйолом. За "папуг" виступав 1,5 року, але викупити його так і не наважилися. Аргентинцю довелося повертатися в Бенфіку – 3 матчі та жодної результативної дії за півсезону.

Додамо, що упродовж останніх днів Факундо Феррейру пов'язували з переходом в іспанську Сельту.

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