Бенфіка розірвала контракт з екс-форвардом Шахтаря Факундо Феррейрою
Провальний період нападника Факундо Феррейри у складі Бенфіки нарешті завершився.
Сторони вирішили розірвати контракт за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт португальського гранда.
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Влітку 2018-го Бенфіка підписала форварда Шахтаря на правах вільного агента. Феррейра швидко розчарував "орлів" та вже через 6 місяців був орендований Еспаньйолом. За "папуг" виступав 1,5 року, але викупити його так і не наважилися. Аргентинцю довелося повертатися в Бенфіку – 3 матчі та жодної результативної дії за півсезону.
Додамо, що упродовж останніх днів Факундо Феррейру пов'язували з переходом в іспанську Сельту.
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