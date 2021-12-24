Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш може залишитись без роботи вже найближчим часом.

Керівництво Бенфіки збереться на термінову нараду, щоб визначити подальшу долю Жорже Жезуша, повідомляє A Bola.

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Поразка у Кубку Португалії від Порту (0:3) може стати останнім матчем для Жезуша біля керма "орлів". За інформацією ЗМІ, 67-річний фахівець має пропозицію від бразильського Фламенго.

Нагадаємо, Жезушу несподівано вдалось вивести Бенфіку в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, залишивши позаду Барселону та Динамо. Після 15-ти турів чемпіонату Португалії, "орли" розташувались на третій сходинці, а наступним суперником знову стане Порту.

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