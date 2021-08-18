Бенфіка – ПСВ: стартові склади та онлайн-трансляція матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА – Яремчук в основі
В рамках першого матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів лісабонська Бенфіка приймає ПСВ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА Бенфіка – ПСВ розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція пройде на платформі MEGOGO, текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади команд:
Бенфіка: Влаходімос – Гонсалвеш, Отаменді, Лукас Веріссімо, Морато – Вайгль, Маріу, Грімальдо – Яремчук, Сілва, Піцці
ПСВ: Дроммел – Мвене, Андре Рамалью, Боскальї, Макс – Сангаре, Гьотце, ван Гінкель – Мадуеке, Захаві, Гакпо
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