Челсі зіграв із Бенфікою в рамках другого туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26 (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У стартовому турі Ліги чемпіонів Бенфіка на своєму полі прикро поступилася азербайджанському Карабаху, а Челсі програв Баварії. Тож перед сьогоднішнім матчем обидві команди перебували в однаковому становищі й мали чудовий шанс покращити свої позиції в турнірній таблиці.

Для наставника Бенфіки Жозе Моурінью ця гра мала особливе значення – португалець раніше двічі очолював Челсі. За час роботи з "синіми" він здобув вісім трофеїв: три титули Прем’єр-ліги, Кубок Англії, три Кубки англійської ліги та Суперкубок Англії.

Цей матч також міг стати зустріччю двох найкращих друзів – Михайла Мудрика та Георгія Судакова. Однак усі ми знаємо ситуацію з вінгером Челсі, який наразі відсторонений від футболу через допінг-скандал.

Щодо основи Бенфіки на поєдинок – українські гравці Георгій Судаков та Анатолій Трубін вийшли в стартовому складі "орлів". З перших хвилин екс-хавбек Шахтаря активно включився в гру. Спершу Георгій обігрався з партнером і зробив гострий простріл, який перехопив Санчес. Уже за дві хвилини Судаков віддав на Лукебакіо, той пробив з гострого кута, але Санчес перевів м’яч у стійку.

На 11-й хвилині Гарначо пробив з гострого кута, проте удар не вдався, і м’яч не потрапив у ворота. Відразу після цього Судаков спробував пробити з-за меж штрафного – м’яч пролетів повз ворота.

Далі команди обмінялися небезпечними моментами: Лукебакіо віддав у штрафному на Ріоса, але його удар виявився занадто слабким і точно потрапив у руки Санчесу. Нету відповів потужним пострілом з-за меж штрафного – м’яч пролетів близько, але трохи неточно, і голкіпер залишив свої ворота недоторканими.

Вже в наступному епізоді Трубіну довелося витягувати мʼяч із сітки воріт. Після подачі Гарначо прострілив уздовж воріт, і Ріос, намагаючись вибити м’яч, випадково вразив власні ворота – 1:0!

Після цього Бенфіка також мала момент: Лукебакіо увійшов у штрафний і зробив простріл, але захисники Челсі не дозволили Павлідісу пробити по воротах.

Надалі гра стала менш гострою. На 39-й хвилині Трубін помилився після передачі Сілви й був змушений вибивати м’яч за межі поля, чим подарував супернику кутовий. Виконувати стандарт пішов капітан Челсі Енцо Фернандес, але він почув шквал невдоволення від уболівальників Бенфіки – шум був настільки гучним, що Жозе Моурінью змушений був особисто заспокоювати фанатів.

Mourinho a ir pedir calma aos adeptos do Benfica que atiravam objetos ao Enzo Fernández.



Ele tem Aura. ?pic.twitter.com/DXqv57zbZd — Goncalodias17 (@goncalo_diass17) September 30, 2025

Трубін також і рятував Бенфіку – наприкінці першого тайму Анатолій відбив небезпечний удар Джорджа, не дозволивши Челсі подвоїти перевагу. У роздягальні команди пішли з мінімальною перевагою Челсі.

Другий тайм розпочався у спокійному темпі – обидві команди діяли обережно й майже не створювали моментів біля воріт. На 70-й хвилині після навісу Нету Трубін не встиг зреагувати на м’яч і врізався в Антоніу Сілву, якому знадобилася допомога медиків. Сілва не зміг продовжити поєдинок, і його замінив Томас Араужу.

На 77-й хвилині Жозе Моурінью вирішив зняти з гри Георгія Судакова. Наприкінці другої половини матчу Нету сильно пробив чи то прострілював із гострого кута – Трубін упевнено парирував цей удар.

Арбітр додав 6 хвилин, і у компенсований час стався ще один яскравий епізод матчу – Жоао Педро отримав другу жовту картку, а разом із нею й червону. Однак це не вплинуло на результат матчу — Челсі мінімально переміг Бенфіку.

