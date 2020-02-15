Бенфіка програла Бразі напередодні зустрічі з Шахтарем у Лізі Європи

У 21 турі чемпіонату Португалії Бенфіка зазнала мінімальної поразки в поєдинку з Брагою.

Чемпіонат Португалії, 21 тур

Бенфіка – Брага – 0:1

Гол: Палінья, 45+1.

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У черговому турі португальської Прімейри Бенфіка на Да Луж приймала Брагу, яка веде боротьбу за вихід у єврокубки. Команда Бруно Лаге вже на старті поєдинку мала можливість вийти вперед – Рафа Сілва обікрав захисник гостей, але пробив мимо воріт з вигідної позиції. Лісабонці в першому таймі створили ще декілька гольових моментів, найкращий з яких змарнував Карлос Вінісіус – бразилець пробив вище воріт після класного навісу з правого флангу.

Єдиний гол у матчі був забитий у доданий до першого тайму час – героєм Браги став Жоау Палінья, який відзначився після подачі з кутового.

Попри поразку, яка стала для Бенфіки третьою в поточному чемпіонаті Португалії, команда продовжує очолювати турнірну таблицю. Головний конкурент "орлів", Порту, завтра зіграє свій матч 21 туру проти Віторії Гімараєш. У разі перемоги, "дракони" скоротять своє відставання від Бенфіки до одного очка.

Нагадаємо, вже в четвер, 20 лютого, Бенфіка зіграє проти Шахтаря у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

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